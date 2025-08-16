Павел Погребняк: «Спартак» и «Зенит» играют на 30% своих возможностей

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

«Мы посмотрели результативный поединок. Думаю, ничья ни для кого не стала положительным результатом. В таблице ничего не изменилось, «Локомотив» сыграл вничью. Обе команды должны были расстроиться. Наверное, «Зенит» в меньшей степени, потому что «Спартак» не забил пенальти и имел большее количество моментов. Просто подвела реализация и хорошо сыграл вратарь Адамов.

Обе команды играют на 30% своих возможностей. Им есть куда стремиться и есть что тренировать. Ждём «Спартак» и «Зенит» на первых местах в турнирной таблице», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.