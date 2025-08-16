Павел Погребняк: «Спартак» и «Зенит» играют на 30% своих возможностей
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Мы посмотрели результативный поединок. Думаю, ничья ни для кого не стала положительным результатом. В таблице ничего не изменилось, «Локомотив» сыграл вничью. Обе команды должны были расстроиться. Наверное, «Зенит» в меньшей степени, потому что «Спартак» не забил пенальти и имел большее количество моментов. Просто подвела реализация и хорошо сыграл вратарь Адамов.
Обе команды играют на 30% своих возможностей. Им есть куда стремиться и есть что тренировать. Ждём «Спартак» и «Зенит» на первых местах в турнирной таблице», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
