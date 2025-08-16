Александр Мостовой: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

«Можно сказать, что «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество. Всё было в руках и ногах игроков «Спартака», но, к сожалению для них, они не смогли удержать преимущество и воспользоваться удалением соперника. Примечательно, что в этом матче счёт сравнял Соболев, который является бывшим футболистом «Спартака». Что касается второго пенальти красно-белых, по-моему — это не пенальти. «Локомотив» сегодня тоже оступился, поэтому ничего страшного, что «Спартак» и «Зенит» поделили очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.