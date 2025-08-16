Скидки
Главная Футбол Новости

Жедсон Фернандеш отреагировал на слухи о своём возможном трансфере в «Зенит»

Комментарии

Новичок московского «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал слухи, связывавшие его с переходом в санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые интересовались футболистом, но хавбек перебрался из «Бешикташа» в московский клуб.

— Мог ли ты перейти в «Зенит»?
— Я не хочу говорить о слухах. Я присоединился к «Спартаку» и рад этому. Мне всё нравится, — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2), а Жедсон Фернандеш отметился дебютным голом за красно-белых за 38-й минуте. Мяч португальца на 89-й минуте был отменён из-за двойного касания полузащитника Эсекьеля Барко при исполнении пенальти.

