Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о возможном изменении лимита на легионеров

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об ожидаемом ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

— Министр спорта заявил, что лимит на легионеров будет ужесточаться. «Локомотив» — один из немногих клубов, в которых делается ставка на российских футболистов. Как вы относитесь к ужесточению лимита?

— Наш клуб сделал ставку на развитие российских игроков в конце 2022 года. Изменения лимита не имели отношения к этому решению. Ребята, которые составляют костяк команды, стараются развиваться и прогрессировать и на этой основе добиваться результата. Понятно, что необходима стабильность, нужно показывать результат на длинной дистанции. Но руководство клуба и все мы двигаемся в этом направлении. Отсутствие крупных турниров — это лишняя возможность отслеживать российских футболистов и делать их сильнее, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».