Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Булыкин: даже после ничьей у Станковича и Семака есть три игры для исправления ситуации

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ничьей между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также порассуждал о возможных отставках главных тренеров команд Деяна Станковича и Сергея Семака.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«По качеству футбола, показанного в матче «Спартак» — «Зенит», ещё есть куда расти, но по интриге и результату эта игра понравилась всем болельщикам. Ничья скорее пошла в пользу «Зенита», ведь команда играла в меньшинстве и был нереализованный пенальти. Ажиотаж вокруг этого матча был сильным, так как тренерские позиции обоих наставников пошатываются из-за неудачных результатов на старте сезона.

Не думаю, что после матча произойдёт тренерская отставка — у Станковича и Семака две-три игры в запасе. Маловероятно, что поражение «Спартака» или «Зенита» что-то бы кардинально изменило. В любом случае у тренеров остался шанс исправиться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.

Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Эксклюзив
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
