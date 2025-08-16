Булыкин: даже после ничьей у Станковича и Семака есть три игры для исправления ситуации

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ничьей между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также порассуждал о возможных отставках главных тренеров команд Деяна Станковича и Сергея Семака.

«По качеству футбола, показанного в матче «Спартак» — «Зенит», ещё есть куда расти, но по интриге и результату эта игра понравилась всем болельщикам. Ничья скорее пошла в пользу «Зенита», ведь команда играла в меньшинстве и был нереализованный пенальти. Ажиотаж вокруг этого матча был сильным, так как тренерские позиции обоих наставников пошатываются из-за неудачных результатов на старте сезона.

Не думаю, что после матча произойдёт тренерская отставка — у Станковича и Семака две-три игры в запасе. Маловероятно, что поражение «Спартака» или «Зенита» что-то бы кардинально изменило. В любом случае у тренеров остался шанс исправиться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.