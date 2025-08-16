Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Сегодня (0)
Мостовой считает, что в «Спартаке» и «Зените» не произойдут тренерские перестановки

Мостовой считает, что в «Спартаке» и «Зените» не произойдут тренерские перестановки
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой предположил, каким образом результат матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2) может повлиять на судьбу Деяна Станковича и Сергея Семака, которые работают с московским и петербургским клубом соответственно.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Станкович и Семак вздохнули из-за ничьей «Спартака» с «Зенитом». Станковича выгоняют из клуба с 1-го тура, а Семака только сейчас начинают дёргать. Команды начинают показывать хороший футбол. Есть многие клубы, которые не показывают футбола и не зарабатывают очки, но там почему-то никого не выгоняют.

Конечно, после этого матча точно не произойдут тренерские перестановки в «Спартаке» и «Зените». Что такого произошло? Обе команды хорошо играли и набрали по очку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

