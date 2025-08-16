Мостовой считает, что в «Спартаке» и «Зените» не произойдут тренерские перестановки

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой предположил, каким образом результат матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2) может повлиять на судьбу Деяна Станковича и Сергея Семака, которые работают с московским и петербургским клубом соответственно.
«Станкович и Семак вздохнули из-за ничьей «Спартака» с «Зенитом». Станковича выгоняют из клуба с 1-го тура, а Семака только сейчас начинают дёргать. Команды начинают показывать хороший футбол. Есть многие клубы, которые не показывают футбола и не зарабатывают очки, но там почему-то никого не выгоняют.
Конечно, после этого матча точно не произойдут тренерские перестановки в «Спартаке» и «Зените». Что такого произошло? Обе команды хорошо играли и набрали по очку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
