Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»
Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с австралийцем Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Горожане» одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 34' 0:2 Рейндерс – 37' 0:3 Холанд – 61' 0:4 Шерки – 81'
Первый гол в матче был забит на 34-й минуте. Отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Спустя три минуты полузащитник Тейани Рейндерс удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте Холанд оформил дубль. На 81-й минуте новичок «Сити» Райан Шерки сделал счёт 4:0.
