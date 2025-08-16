Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с австралийцем Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Горожане» одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Первый гол в матче был забит на 34-й минуте. Отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Спустя три минуты полузащитник Тейани Рейндерс удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте Холанд оформил дубль. На 81-й минуте новичок «Сити» Райан Шерки сделал счёт 4:0.