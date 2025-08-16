Скидки
Вулверхэмптон — Манчестер Сити, результат матча 16 августа 2025, счет 0:4, 1-й тур АПЛ 2025/2026

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»
Комментарии

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с австралийцем Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Горожане» одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 34'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Холанд – 61'     0:4 Шерки – 81'    

Первый гол в матче был забит на 34-й минуте. Отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Спустя три минуты полузащитник Тейани Рейндерс удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте Холанд оформил дубль. На 81-й минуте новичок «Сити» Райан Шерки сделал счёт 4:0.

