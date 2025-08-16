Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 16 августа

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 16 августа
Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоялись четыре матча 5-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 16 августа:

«Уфа» — «Родина» — 0:0;
«Сокол» — «Ротор» — 1:1;
«Арсенал» Тула — «Енисей» — 2:2;
«Чайка» — «Шинник» — 1:2.

На первой строчке в турнирной таблице Первой лиги находится екатеринбургский «Урал», набрав 12 очков. На второй — воронежский «Факел» (12). На третьем месте с девятью очками располагается «Челябинск», топ-4 замыкает «СКА-Хабаровск» — у данного коллектива восемь очков. В нижней части таблицы находятся «Енисей» (два очка), «Волга» и «Торпедо» (по одному очку).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Шинник» переиграл «Чайку» в матче Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android