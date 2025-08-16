Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 16 августа

Сегодня, 16 августа, состоялись четыре матча 5-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 16 августа:

«Уфа» — «Родина» — 0:0;

«Сокол» — «Ротор» — 1:1;

«Арсенал» Тула — «Енисей» — 2:2;

«Чайка» — «Шинник» — 1:2.

На первой строчке в турнирной таблице Первой лиги находится екатеринбургский «Урал», набрав 12 очков. На второй — воронежский «Факел» (12). На третьем месте с девятью очками располагается «Челябинск», топ-4 замыкает «СКА-Хабаровск» — у данного коллектива восемь очков. В нижней части таблицы находятся «Енисей» (два очка), «Волга» и «Торпедо» (по одному очку).