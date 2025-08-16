Вратарь «Зенита» Адамов назвал матч со «Спартаком» одним из самых напряжённых в карьере

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов высказался об игре с московским «Спартаком» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

— Мы насчитали с десяток ваших спасений. Это был один из самых напряжённых матчей в карьере?

— Если честно, каждая игра напряжённая, но сегодня тот факт, что играли в меньшинстве почти весь тайм и проигрывали… Наверное, да, потому что пропускать было вообще не вариант. Если пропустили бы, то игра бы сразу закончилась. Дольше оставались в игре и свой шанс использовали, — сказал Адамов в интервью официальному сайту «Зенита».

Матч со «Спартаком» в 5-м туре стал для Адамова первым в составе «Зенита» в РПЛ-2025/2026. Ранее вратарь появлялся на поле лишь в Фонбет Кубке России.