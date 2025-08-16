«Ахмат» — «Крылья Советов»: Конате удвоил преимущество хозяев с пенальти на 51-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте нападающий грозненцев Мохамед Конате реализовал пенальти. Ранее, на пятой минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

После четырёх туров чемпионата России грозненцы набрали три очка и занимают 12-е место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на четвёртой строчке. В минувшем туре «Ахмат» в дебютном матче под руководством Станислава Черчесова дома обыграл «Зенит» (1:0), «Крылья Советов», которые возглавляет Магомед Адиев, сыграли вничью с «Балтикой» в Самаре (1:1).