Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Крылья Советов»: Конате удвоил преимущество хозяев с пенальти на 51-й минуте

«Ахмат» — «Крылья Советов»: Конате удвоил преимущество хозяев с пенальти на 51-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5'     2:0 Конате – 51'     3:0 Касинтура – 79'     3:1 Игнатенко – 85'    

На 51-й минуте нападающий грозненцев Мохамед Конате реализовал пенальти. Ранее, на пятой минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

После четырёх туров чемпионата России грозненцы набрали три очка и занимают 12-е место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на четвёртой строчке. В минувшем туре «Ахмат» в дебютном матче под руководством Станислава Черчесова дома обыграл «Зенит» (1:0), «Крылья Советов», которые возглавляет Магомед Адиев, сыграли вничью с «Балтикой» в Самаре (1:1).

Комментарии
