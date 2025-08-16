Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монако — Гавр, результат матча 16 августа, счет 3:1, 1-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» обыграл «Гавр» в матче 1-го тура Лиги 1, Головин провёл на поле 89 минут
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Монако» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке (Амьен). Хозяева поля одержали победу со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Льорис – 32'     2:0 Дайер – 61'     2:1 Ндиайе – 67'     3:1 Аклиуш – 75'    

На 32-й минуте защитник «Гавра» Готье Льорис срезал мяч в свои ворота после прострела российского полузащитника «Монако» Александра Головина. На 61-й минуте Ламин Камара увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Спустя шесть минут игрок «Гавра» Рассул Ндиайе отыграл один мяч. На 75-й минуте Денис Закария забил третий мяч монегасков. Головин был заменён на 89-й минуте.

В минувшем сезоне чемпионата Франции «Монако» занял третье место в турнирной таблице, «Гавр» расположился на 15-й строчке и избежал участия в стыковых матчах.

Материалы по теме
Фото
«Монако» представил новый третий комплект игровой формы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android