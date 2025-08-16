«Монако» обыграл «Гавр» в матче 1-го тура Лиги 1, Головин провёл на поле 89 минут

Завершился матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Монако» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке (Амьен). Хозяева поля одержали победу со счётом 3:1.
На 32-й минуте защитник «Гавра» Готье Льорис срезал мяч в свои ворота после прострела российского полузащитника «Монако» Александра Головина. На 61-й минуте Ламин Камара увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Спустя шесть минут игрок «Гавра» Рассул Ндиайе отыграл один мяч. На 75-й минуте Денис Закария забил третий мяч монегасков. Головин был заменён на 89-й минуте.
В минувшем сезоне чемпионата Франции «Монако» занял третье место в турнирной таблице, «Гавр» расположился на 15-й строчке и избежал участия в стыковых матчах.
