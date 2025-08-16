«Зенит» не одержал ни одной победы в трёх гостевых матчах РПЛ подряд

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Таким образом, сине-бело-голубые не одержали ни одной победы в гостевых матчах текущего розыгрыша чемпионата России.

Ранее петербуржцы сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и уступили «Ахмату» (0:1), теперь же к этой серии добавилась и ничья с красно-белыми.

После этой игры команда из Санкт-Петербурга располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре петербуржцы примут на своём поле махачкалинское «Динамо» 23 августа.