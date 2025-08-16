«Зенит» не одержал ни одной победы в трёх гостевых матчах РПЛ подряд
Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Таким образом, сине-бело-голубые не одержали ни одной победы в гостевых матчах текущего розыгрыша чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
Ранее петербуржцы сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и уступили «Ахмату» (0:1), теперь же к этой серии добавилась и ничья с красно-белыми.
После этой игры команда из Санкт-Петербурга располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре петербуржцы примут на своём поле махачкалинское «Динамо» 23 августа.
