«Штутгарт» — «Бавария»: Диас удвоил преимущество мюнхенцев на 77-й минуте
В эти минуты идёт матч Суперкубка Германии, в котором встречаются «Штутгарт» и «Бавария». Игра проходит на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Харм Осмерс. На данный момент счёт 2:0 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18' 0:2 Диас – 77' 1:2 Левелинг – 90+3'
Луис Диас забил второй мяч «Баварии» на 77-й минуте. Ранее, на 18-й минуте, Гарри Кейн открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд.
В минувшем сезоне «Штутгарт» выиграл Кубок Германии. В финале соревнования «швабы» обыграли «Арминию» со счётом 4:2. В сезоне-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.
