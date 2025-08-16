Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 16 августа, календарь, таблица

В субботу, 16 августа, состоялись три матча в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 16 августа:

«Балтика» — «Локомотив» — 1:1;

«Спартак» — «Зенит» — 2:2;

«Ахмат» — «Крылья Советов» — 3:1.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив». У железнодорожников 13 набранных очков в пяти матчах. На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Краснодар», у которого девять очков после четырёх встреч. Тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика», набравшая девять очков в пяти играх.