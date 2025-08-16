«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до четырёх матчей

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и продлил серию без побед в чемпионате России до четырёх игр.

В рамках текущего розыгрыша РПЛ сине-бело-голубые переиграли «Ростов» (2:1) в 1-м туре, но после этого команда с берегов Невы вошла в серию без побед: ничьи с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1), поражение от «Ахмата» (0:1) и ничья со «Спартаком» (2:2).

После этой игры команда из Санкт-Петербурга располагается на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре петербуржцы примут на своём поле махачкалинское «Динамо» 23 августа.