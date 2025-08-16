«Спартак» продлил серию без побед в РПЛ до четырёх матчей

Сегодня, 16 августа, состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Зенит». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, красно-белые продлили свою серию без побед в чемпионате до четырёх матчей.

«Спартак» в этом сезоне РПЛ одержал победу только в матче 1-го тура с махачкалинским «Динамо» (1:0). Далее красно-белые потерпели поражение от калининградской «Балтики» (0:3), сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1) и уступили московскому «Локомотиву» (2:4).

После пяти сыгранных матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков. Подопечные Деяна Станковича занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.