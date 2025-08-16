Скидки
Главная Футбол Новости

«Спартак» продлил серию без побед в РПЛ до четырёх матчей

«Спартак» продлил серию без побед в РПЛ до четырёх матчей
Сегодня, 16 августа, состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Зенит». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, красно-белые продлили свою серию без побед в чемпионате до четырёх матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Спартак» в этом сезоне РПЛ одержал победу только в матче 1-го тура с махачкалинским «Динамо» (1:0). Далее красно-белые потерпели поражение от калининградской «Балтики» (0:3), сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1) и уступили московскому «Локомотиву» (2:4).

После пяти сыгранных матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков. Подопечные Деяна Станковича занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.

