«Ахмат» победил «Крылья Советов» в 5-м туре РПЛ с голами Касинтуры и Конате

Завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты чеченской команды.

На пятой минуте полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура открыл счёт в матче. На 51-й минуте нападающий грозненцев Мохамед Конате реализовал пенальти. На 79-й минуте Касинтура оформил дубль и довёл счёт до крупного. На 85-й минуте отличился вышедший на замену нападающий «Крыльев» Владимир Игнатенко.

«Ахмат» довёл количество набранных в сезоне очков до шести и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» опустились на пятую строчку, у команды восемь очков.