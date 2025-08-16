Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальорка — Барселона, результат матча 16 августа 2025, счет 0:3, 1-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» крупно победила «Мальорку», игравшую вдевятером с 39-й минуты
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» встречалась в гостях с «Мальоркой». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Каталонцы одержали крупную победу со счётом 3:0.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 7'     0:2 Ф. Торрес – 23'     0:3 Ямаль – 90+4'    
Удаления: Морланес – 33', Мурики – 39' / нет

Первый гол в матче был забит уже на седьмой минуте. Отличился бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья. Автором результативной передачи стал Ламин Ямаль. На 23-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество гостей. На 90+4-й минуте Ямаль сделал счёт 3:0.

Отметим, что «Мальорка» заканчивала матч вдевятером. На 33-й минуте с поля был удалён полузащитник Ману Морланес, а на 39-й минуте красную карточку получил нападающий Ведат Мурики.

Календарь Ла Лиги-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги-2025/2026
Материалы по теме
Симеоне ответил, готов ли «Атлетико» к конкуренции с «Барселоной» и «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android