«Барселона» крупно победила «Мальорку», игравшую вдевятером с 39-й минуты

Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» встречалась в гостях с «Мальоркой». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Каталонцы одержали крупную победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит уже на седьмой минуте. Отличился бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья. Автором результативной передачи стал Ламин Ямаль. На 23-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество гостей. На 90+4-й минуте Ямаль сделал счёт 3:0.

Отметим, что «Мальорка» заканчивала матч вдевятером. На 33-й минуте с поля был удалён полузащитник Ману Морланес, а на 39-й минуте красную карточку получил нападающий Ведат Мурики.