Экс-игрок «Спартака» Баженов: мне кажется, что Жедсон может всё

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о новом полузащитнике красно-белых Жедсоне Фернандеше. Португалец забил свой первый гол за клуб в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2).

«Мне очень нравится Жедсон. Мне кажется, что он может всё. У него оборонительный потенциал очень высок. Вокруг него можно строить игру. Он потенциально один из самых сильных игроков команды, — сказал Баженов в эфире «Матч ТВ».

Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.