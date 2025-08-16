Экс-игрок «Спартака» Баженов: мне кажется, что Жедсон может всё
Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о новом полузащитнике красно-белых Жедсоне Фернандеше. Португалец забил свой первый гол за клуб в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Мне очень нравится Жедсон. Мне кажется, что он может всё. У него оборонительный потенциал очень высок. Вокруг него можно строить игру. Он потенциально один из самых сильных игроков команды, — сказал Баженов в эфире «Матч ТВ».
Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.
