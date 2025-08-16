Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Рамзан Кадыров и Вячеслав Федорищев вместе посетили матч «Ахмат» — «Крылья Советов» в РПЛ

Рамзан Кадыров и Вячеслав Федорищев вместе посетили матч «Ахмат» — «Крылья Советов» в РПЛ
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Встречу посетили главы регионов, которые представляют клубы, Рамзан Кадыров и Вячеслав Федорищев.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5'     2:0 Конате – 51'     3:0 Касинтура – 79'     3:1 Игнатенко – 85'    

Чиновники вместе наблюдали за игрой на стадионе. В концовке встречи они попали в трансляцию. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты чеченской команды.

Фото: кадр из трансляции

«Ахмат» довёл количество набранных в сезоне очков до шести и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» опустились на пятую строчку, у команды восемь очков.

