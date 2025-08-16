Рамзан Кадыров и Вячеслав Федорищев вместе посетили матч «Ахмат» — «Крылья Советов» в РПЛ
Поделиться
Завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Встречу посетили главы регионов, которые представляют клубы, Рамзан Кадыров и Вячеслав Федорищев.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5' 2:0 Конате – 51' 3:0 Касинтура – 79' 3:1 Игнатенко – 85'
Чиновники вместе наблюдали за игрой на стадионе. В концовке встречи они попали в трансляцию. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты чеченской команды.
Фото: кадр из трансляции
«Ахмат» довёл количество набранных в сезоне очков до шести и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» опустились на пятую строчку, у команды восемь очков.
Комментарии
- 16 августа 2025
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:15
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:56
-
21:51
-
21:48
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:41