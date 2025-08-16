«Зенит» во второй раз не одержал ни одной победы в четырёх матчах РПЛ подряд при Семаке
«Зенит» сыграл вничью в гостевом матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2), продлив серию без побед в текущем розыгрыше чемпионата России до четырёх игр. Подобное происходит с сине-бело-голубыми во второй раз под руководством главного тренера Сергея Семака.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
Ранее четырёхматчевая серия без побед в РПЛ произошла у петербуржцев в весенней части сезона-2023/2024. Тогда петербуржцы уступили «Рубину» (0:2) и московскому «Динамо» (0:1), сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и проиграли ЦСКА (0:1). Сине-бело-голубые в том сезоне стали чемпионами России.
Нынешняя серия клуба с берегов Невы включает в себя ничьи с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1), поражение от «Ахмата» (0:1) и ничью со «Спартаком» (2:2).
