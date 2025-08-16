Скидки
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» потерпели первое поражение в сезоне РПЛ в 5-м туре

Самарские «Крылья Советов» уступили грозненскому «Ахмату» (1:3) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и прервали свою беспроигрышную серию в текущем розыгрыше чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5'     2:0 Конате – 51'     3:0 Касинтура – 79'     3:1 Игнатенко – 85'    

Ранее самарцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1), переиграли «Пари Нижний Новгород» (2:0) и «Ростов» (4:1), а также не выявили победителя во встрече с «Балтикой» (1:1).

В следующем туре «Крылья Советов» дома встретятся с «Краснодаром». Эта игра состоится 24 августа. На данный момент самарская команда располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства — у коллектива восемь очков.

