«Крылья Советов» потерпели первое поражение в сезоне РПЛ в 5-м туре
Самарские «Крылья Советов» уступили грозненскому «Ахмату» (1:3) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и прервали свою беспроигрышную серию в текущем розыгрыше чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5' 2:0 Конате – 51' 3:0 Касинтура – 79' 3:1 Игнатенко – 85'
Ранее самарцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1), переиграли «Пари Нижний Новгород» (2:0) и «Ростов» (4:1), а также не выявили победителя во встрече с «Балтикой» (1:1).
В следующем туре «Крылья Советов» дома встретятся с «Краснодаром». Эта игра состоится 24 августа. На данный момент самарская команда располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства — у коллектива восемь очков.
