«Крылья Советов» потерпели первое поражение в сезоне РПЛ в 5-м туре

Самарские «Крылья Советов» уступили грозненскому «Ахмату» (1:3) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и прервали свою беспроигрышную серию в текущем розыгрыше чемпионата России.

Ранее самарцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1), переиграли «Пари Нижний Новгород» (2:0) и «Ростов» (4:1), а также не выявили победителя во встрече с «Балтикой» (1:1).

В следующем туре «Крылья Советов» дома встретятся с «Краснодаром». Эта игра состоится 24 августа. На данный момент самарская команда располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства — у коллектива восемь очков.