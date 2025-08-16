Аршавин: у руководства «Спартака» отлегло, и Станкович точно продолжает работу

Заместитель председателя правления футбольного клуба «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые играли со «Спартаком» (2:2), а также высказался о будущем Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.
«Спартак» здорово играл, но десятерым дал отыграться. А «Зенит», когда было 11 на 11, я не видел, за счёт чего они хотят прорываться, атаковать и обыгрывать этот «Спартак». Станкович? Я думаю, что всё нормально, у руководства отлегло и Станкович точно продолжает работу», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.
- 17 августа 2025
-
00:30
-
00:26
-
00:09
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 16 августа 2025
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:15
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:56
-
21:51
-
21:48
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:15