Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев» Адиев: «Ахмат» — с победой, Бобровский — топ. Весь мой комментарий

Тренер «Крыльев» Адиев: «Ахмат» — с победой, Бобровский — топ. Весь мой комментарий
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался по итогам матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась победой команды из Чеченской Республики со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5'     2:0 Конате – 51'     3:0 Касинтура – 79'     3:1 Игнатенко – 85'    

«Ахмат» – с победой, Бобровский – топ. Весь мой комментарий», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» довёл количество набранных в сезоне очков до шести и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» опустились на пятую строчку, у команды восемь очков.

Материалы по теме
«Ахмат» победил «Крылья Советов» в 5-м туре РПЛ с голами Касинтуры и Конате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android