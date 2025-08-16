Тренер «Крыльев» Адиев: «Ахмат» — с победой, Бобровский — топ. Весь мой комментарий
Поделиться
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался по итогам матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась победой команды из Чеченской Республики со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5' 2:0 Конате – 51' 3:0 Касинтура – 79' 3:1 Игнатенко – 85'
«Ахмат» – с победой, Бобровский – топ. Весь мой комментарий», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».
«Ахмат» довёл количество набранных в сезоне очков до шести и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» опустились на пятую строчку, у команды восемь очков.
Комментарии
- 17 августа 2025
-
00:30
-
00:26
-
00:09
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 16 августа 2025
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:15
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:56
-
21:51
-
21:48
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:15