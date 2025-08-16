Тренер «Крыльев» Адиев: «Ахмат» — с победой, Бобровский — топ. Весь мой комментарий

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался по итогам матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась победой команды из Чеченской Республики со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский.

«Ахмат» – с победой, Бобровский – топ. Весь мой комментарий», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» довёл количество набранных в сезоне очков до шести и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» опустились на пятую строчку, у команды восемь очков.