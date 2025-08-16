Скидки
Главная Футбол Новости

Интер — Олимпиакос, результат матча 16 августа 2025, счет 2:0, товарищеский матч

«Интер» победил «Олимпиакос» в товарищеском матче в преддверии старта Серии А
Комментарии

Завершился товарищеский матч между итальянским «Интером» и греческим «Олимпиакосом». Команды играли на стадионе «Сан Никола» (Бари, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ивано Пеццуто. Победу со счётом 2:0 праздновали итальянцы.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Димарко – 16'     2:0 Тюрам – 53'    

На 16-й минуте отличился левый защитник «Интера» Федерико Димарко. На 53-й минуте второй мяч миланской команды забил французский нападающий Маркус Тюрам.

Сезон-2025/2026 начнётся для «Интера» в понедельник, 25 августа. В рамках 1-го тура итальянской Серии А подопечные Кристиана Киву примут на своём поле «Торино». «Олимпиакос» в 1-м туре греческой Суперлиги сыграет дома с «Астерасом». Встреча запланирована на субботу, 23 августа.

