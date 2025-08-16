Скидки
Ницца — Тулуза. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Матч нереализованной возможности «Спартака». Комментатор Казанский — о ничьей с «Зенитом»

Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Денис Казанский прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Матч нереализованной возможности «Спартака». Дело не в пенальти. Тут вопросов нет. Двойное касание — всё ясно. «Зенит» сейчас такой, каким можно было и нужно было брать. И в большинстве и в равных составах. Средняя линия не кликнула, атака хаотична. Чем и как Семак сейчас играет?

После удаления было минут 20 креплённого «Зенита». Но в целом была какая-то лёгкая растерянность красно-белых. Уверенный в себе коллектив дожимает. И забирает. Нынешний «Спартак» к этому пока не готов. Классный футбол. С элементами драмы», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.

