«Матч нереализованной возможности «Спартака». Комментатор Казанский — о ничьей с «Зенитом»

Футбольный комментатор Денис Казанский прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

«Матч нереализованной возможности «Спартака». Дело не в пенальти. Тут вопросов нет. Двойное касание — всё ясно. «Зенит» сейчас такой, каким можно было и нужно было брать. И в большинстве и в равных составах. Средняя линия не кликнула, атака хаотична. Чем и как Семак сейчас играет?

После удаления было минут 20 креплённого «Зенита». Но в целом была какая-то лёгкая растерянность красно-белых. Уверенный в себе коллектив дожимает. И забирает. Нынешний «Спартак» к этому пока не готов. Классный футбол. С элементами драмы», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.