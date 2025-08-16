«Ювентус» обыграл «Аталанту» в товарищеском матче
Поделиться
Завершён контрольный матч, в котором встречались «Аталанта» и «Ювентус». Победу со счётом 2:1 по итогам этой игры отпраздновали «бьянконери». Встреча прошла на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
16 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Дэвид – 73' 0:2 Влахович – 77' 1:2 Самарджич – 90'
Джонатан Дэвид забил первый мяч туринцев на 73-й минуте, Душан Влахович на 77-й минуте удвоил преимущество команды. Лазар Самарджич на 90-й минуте отыграл один мяч «Аталанты».
В 1-м туре нового сезона Серии А 24 августа «Аталанта» сыграет дома с «Пизой», а «Ювентус» примет на своём поле «Парму».
По итогам прошлого сезона высшего дивизиона итальянского первенства обе команды отобрались в общий этап Лиги чемпионов.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
00:30
-
00:26
-
00:09
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 16 августа 2025
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:15
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:56
-
21:51
-
21:48
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:15