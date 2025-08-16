Скидки
Ницца — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол Новости

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в товарищеском матче

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в товарищеском матче
Завершён контрольный матч, в котором встречались «Аталанта» и «Ювентус». Победу со счётом 2:1 по итогам этой игры отпраздновали «бьянконери». Встреча прошла на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
16 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Дэвид – 73'     0:2 Влахович – 77'     1:2 Самарджич – 90'    

Джонатан Дэвид забил первый мяч туринцев на 73-й минуте, Душан Влахович на 77-й минуте удвоил преимущество команды. Лазар Самарджич на 90-й минуте отыграл один мяч «Аталанты».

В 1-м туре нового сезона Серии А 24 августа «Аталанта» сыграет дома с «Пизой», а «Ювентус» примет на своём поле «Парму».

По итогам прошлого сезона высшего дивизиона итальянского первенства обе команды отобрались в общий этап Лиги чемпионов.

