«Ювентус» обыграл «Аталанту» в товарищеском матче

Завершён контрольный матч, в котором встречались «Аталанта» и «Ювентус». Победу со счётом 2:1 по итогам этой игры отпраздновали «бьянконери». Встреча прошла на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия).

Джонатан Дэвид забил первый мяч туринцев на 73-й минуте, Душан Влахович на 77-й минуте удвоил преимущество команды. Лазар Самарджич на 90-й минуте отыграл один мяч «Аталанты».

В 1-м туре нового сезона Серии А 24 августа «Аталанта» сыграет дома с «Пизой», а «Ювентус» примет на своём поле «Парму».

По итогам прошлого сезона высшего дивизиона итальянского первенства обе команды отобрались в общий этап Лиги чемпионов.