Главная Футбол Новости

«Бавария» впервые за три года стала победителем Суперкубка Германии

Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоялся матч за Суперкубок Германии, в котором встречались «Штутгарт» и «Бавария». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча прошла на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс. Таким образом, «Бавария» впервые за три года стала обладателем этого трофея.

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18'     0:2 Диас – 77'     1:2 Левелинг – 90+3'    

В минувшем сезоне «Штутгарт» выиграл Кубок Германии. В финале соревнования «швабы» обыграли «Арминию» со счётом 4:2. В сезоне-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.

