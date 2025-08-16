«Бавария» впервые за три года стала победителем Суперкубка Германии

Сегодня, 16 августа, состоялся матч за Суперкубок Германии, в котором встречались «Штутгарт» и «Бавария». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча прошла на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс. Таким образом, «Бавария» впервые за три года стала обладателем этого трофея.

В минувшем сезоне «Штутгарт» выиграл Кубок Германии. В финале соревнования «швабы» обыграли «Арминию» со счётом 4:2. В сезоне-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.