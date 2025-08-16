«Бавария» впервые с 2008 года выиграла трофей без Мюллера

Сегодня, 16 августа, состоялся матч за Суперкубок Германии, в котором встречались «Штутгарт» и «Бавария». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Таким образом, этот трофей стал первым для клуба с 2008 года, который команда выиграла без нападающего Томаса Мюллера в составе.

Напомним, форвард перешёл в канадский клуб «Ванкувер». Мюллер выступал за «Баварию» с 2007 года, проведя 756 матчей во всех турнирах, забив 250 голов и отдав 276 результативных передач. В составе мюнхенского клуба он завоевал 33 трофея, включая две Лиги чемпионов, а также стал со сборной Германии чемпионом мира 2014 года.

В минувшем сезоне «Штутгарт» выиграл Кубок Германии. В финале соревнования «швабы» обыграли «Арминию» со счётом 4:2. В сезоне-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.