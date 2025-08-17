Адамов рассказал, что делал Семак в перерыве матча «Спартак» — «Зенит»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов рассказал, как себя вёл главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в перерыве матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

— О чём говорили друг с другом в перерыве?

— В перерыве немножко тренер внёс коррективы, по заменам рассказал. Подробности не буду рассказывать, но выходили немножко с другим настроем на второй тайм, — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.