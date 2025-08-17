Скидки
Главная Футбол Новости

«Ноттингем» объявил о трансфере Макэйти из «Манчестер Сити»

Английский «Ноттингем Форест» объявил о переходе полузащитника Джеймса Макэйти из «Манчестер Сити». Футболист подписал пятилетний контракт с новым клубом. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет € 25,5 млн.

«Я чувствую себя готовым к новым вызовам, и в прошлом году клуб провёл отличный сезон, поэтому я хочу внести свой вклад и показать, на что я способен. Я так рад быть здесь и с нетерпением жду начала работы с моими новыми товарищами по команде. Я знаю амбиции всех, кто связан с клубом, и хочу стать его частью», — приводит слова Макэйти официальный сайт клуба.

Макэйти является воспитанником «Манчестер Сити». В составе основной команды «горожан» полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

