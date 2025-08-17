Скидки
Ницца — Тулуза. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Ницца — Тулуза, результат матча 16 августа 2025, счет 0:1, Лига 1 2025/2026

«Тулуза» вырвала победу у «Ниццы» благодаря голу на 90-й минуте в 1-м туре Лиги 1
Завершился матч 1-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Тулузой». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Леонар. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 22:05 МСК
Ницца
Окончен
0 : 1
Тулуза
0:1 Сидибе – 89'    

Единственный мяч в игре был забит на 90-й минуте. Отличился защитник «Тулузы» Джибриль Сидибе.

Минувший сезон «Ницца» завершила на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 60 очками в 34 матчах и квалифицировалась в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, где уступила «Бенфике» (0:2, 0:2). «Тулуза» заняла 10-е место, набрав 42 очка. Во 2-м туре «Ницца» примет на своём поле «Осер». Игра пройдёт в субботу, 23 августа. «Тулуза» сыграет дома с «Брестом». Встреча запланирована на воскресенье, 24 августа.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
