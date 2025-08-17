«Бавария» выиграла второй трофей с Компани

«Бавария» переиграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии — 2025 со счётом 2:1 и взяла свой второй трофей под руководством главного тренера Венсана Компани.

Специалист работает с командой с мая 2024 года. По итогам прошлого сезона бельгиец привёл мюнхенцев к чемпионству. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.

В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги «Бавария» дома встретится с «Лейпцигом» 22 августа. Свой путь в Кубке Германии мюнхенская команда начнёт гостевой встречей с «Вееном» 27 августа. В Лиге чемпионов коллектив Компани стартует с общего этапа.