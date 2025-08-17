Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» выиграла второй трофей с Компани

«Бавария» выиграла второй трофей с Компани
Комментарии

«Бавария» переиграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии — 2025 со счётом 2:1 и взяла свой второй трофей под руководством главного тренера Венсана Компани.

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18'     0:2 Диас – 77'     1:2 Левелинг – 90+3'    

Специалист работает с командой с мая 2024 года. По итогам прошлого сезона бельгиец привёл мюнхенцев к чемпионству. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.

В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги «Бавария» дома встретится с «Лейпцигом» 22 августа. Свой путь в Кубке Германии мюнхенская команда начнёт гостевой встречей с «Вееном» 27 августа. В Лиге чемпионов коллектив Компани стартует с общего этапа.

Материалы по теме
«Бавария» выгрызла первый трофей сезона в Германии! А Диас посвятил дебютный гол Жоте
«Бавария» выгрызла первый трофей сезона в Германии! А Диас посвятил дебютный гол Жоте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android