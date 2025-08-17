Скидки
22:05 Мск
Станкович: Жедсон — футболист топ-уровня, он принесёт «Спартаку» много пользы

Станкович: Жедсон — футболист топ-уровня, он принесёт «Спартаку» много пользы
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречались с «Зенитом» (2:2), высказался об игре португальского полузащитника Жедсона Фернандеша.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

— Как вы оцениваете игру Жедсона?
— Это футболист топ-уровня. Прекрасный игрок с прекрасными качествами. Поэтому я уверен, что он принесёт нам много пользы в будущем. Единственное, что я могу ему сейчас пожелать, чтобы с физическим здоровьем всё было хорошо, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.

