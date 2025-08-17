Станкович: Жедсон — футболист топ-уровня, он принесёт «Спартаку» много пользы

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречались с «Зенитом» (2:2), высказался об игре португальского полузащитника Жедсона Фернандеша.

— Как вы оцениваете игру Жедсона?

— Это футболист топ-уровня. Прекрасный игрок с прекрасными качествами. Поэтому я уверен, что он принесёт нам много пользы в будущем. Единственное, что я могу ему сейчас пожелать, чтобы с физическим здоровьем всё было хорошо, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.