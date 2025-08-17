Станкович: Жедсон — футболист топ-уровня, он принесёт «Спартаку» много пользы
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречались с «Зенитом» (2:2), высказался об игре португальского полузащитника Жедсона Фернандеша.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
— Как вы оцениваете игру Жедсона?
— Это футболист топ-уровня. Прекрасный игрок с прекрасными качествами. Поэтому я уверен, что он принесёт нам много пользы в будущем. Единственное, что я могу ему сейчас пожелать, чтобы с физическим здоровьем всё было хорошо, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».
Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
00:30
-
00:26
-
00:09
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 16 августа 2025
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:15
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:56
-
21:51
-
21:48
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:15