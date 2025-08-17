Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Адамов кричал на игроков, Станкович следил за Семаком, Соболев не праздновал гол. Фото

16 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал петербургский «Зенит». Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

На 14-й минуте «Зенит» вышел вперёд: гости получили право пробить пенальти, Матео Кассьерра не смог его реализовать, но всё же отправил мяч в сетку после серии добиваний. На 18-й минуте бразильский нападающий «Спартака» Маркиньос забил ответный гол. На 39-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш вывел свою команду вперёд. На 63-й минуте форвард гостей Александр Соболев сравнял счёт. На 88-й минуте игрок хозяев Барко также не сумел забить пенальти, совершив двойное касание мяча.

С 51-й минуты «Зенит» играл вдесятером: с поля был удалён защитник Дуглас Сантос.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

После пяти туров «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. «Спартак» (5) — на 12-й строчке.