Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адамов кричал на игроков, Станкович следил за Семаком, Соболев не праздновал гол. Фото

Адамов кричал на игроков, Станкович следил за Семаком, Соболев не праздновал гол. Фото
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью
Аудио-версия:
Комментарии

16 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал петербургский «Зенит». Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

На 14-й минуте «Зенит» вышел вперёд: гости получили право пробить пенальти, Матео Кассьерра не смог его реализовать, но всё же отправил мяч в сетку после серии добиваний. На 18-й минуте бразильский нападающий «Спартака» Маркиньос забил ответный гол. На 39-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш вывел свою команду вперёд. На 63-й минуте форвард гостей Александр Соболев сравнял счёт. На 88-й минуте игрок хозяев Барко также не сумел забить пенальти, совершив двойное касание мяча.

С 51-й минуты «Зенит» играл вдесятером: с поля был удалён защитник Дуглас Сантос.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

После пяти туров «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. «Спартак» (5) — на 12-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android