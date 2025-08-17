Нападающий «Баварии» Гарри Кейн взял свой второй трофей в профессиональной карьере

«Бавария» победила «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии — 2025 со счётом 2:1. Таким образом, нападающий мюнхенцев Гарри Кейн взял свой второй трофей в профессиональной карьере.

По итогам прошлого сезона англичанин в составе «Баварии» стал чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда заработала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.

До «Баварии» Гарри Кейн играл за «Тоттенхэм Хотспур», находясь в системе клуба с 2004 по 2023 год. В составе лилейно-белых англичанин провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 63 голевые передачи. Срок трудового соглашения нападающего с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года.