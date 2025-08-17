Нападающий «Баварии» Гарри Кейн взял свой второй трофей в профессиональной карьере
«Бавария» победила «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии — 2025 со счётом 2:1. Таким образом, нападающий мюнхенцев Гарри Кейн взял свой второй трофей в профессиональной карьере.
Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18' 0:2 Диас – 77' 1:2 Левелинг – 90+3'
По итогам прошлого сезона англичанин в составе «Баварии» стал чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда заработала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.
До «Баварии» Гарри Кейн играл за «Тоттенхэм Хотспур», находясь в системе клуба с 2004 по 2023 год. В составе лилейно-белых англичанин провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 63 голевые передачи. Срок трудового соглашения нападающего с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года.
