Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн взял свой второй трофей в профессиональной карьере

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн взял свой второй трофей в профессиональной карьере
Комментарии

«Бавария» победила «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии — 2025 со счётом 2:1. Таким образом, нападающий мюнхенцев Гарри Кейн взял свой второй трофей в профессиональной карьере.

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18'     0:2 Диас – 77'     1:2 Левелинг – 90+3'    

По итогам прошлого сезона англичанин в составе «Баварии» стал чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда заработала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.

До «Баварии» Гарри Кейн играл за «Тоттенхэм Хотспур», находясь в системе клуба с 2004 по 2023 год. В составе лилейно-белых англичанин провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 63 голевые передачи. Срок трудового соглашения нападающего с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
«Бавария» выиграла второй трофей с Компани
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android