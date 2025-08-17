«Реал Сосьедад» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 1-го тура Ла Лиги

Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 57-й минуте. Отличился полузащитник «Валенсии» Диего Лопес. На 60-й минуте японский вингер «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо забил ответный мяч.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку своей команды на игру.

Во 2-м туре чемпионата «Валенсия» сыграет с «Осасуной», а «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Эспаньол».

В параллельной встрече «Алавес» обыграл «Леванте» со счётом 2:1.