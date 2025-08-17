Скидки
Валенсия — Реал Сосьедад, результат матча 16 августа 2025, счет 1:1, 1-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 1-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Лопес – 57'     1:1 Кубо – 60'    

Первый гол в матче был забит на 57-й минуте. Отличился полузащитник «Валенсии» Диего Лопес. На 60-й минуте японский вингер «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо забил ответный мяч.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку своей команды на игру.

Во 2-м туре чемпионата «Валенсия» сыграет с «Осасуной», а «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Эспаньол».

В параллельной встрече «Алавес» обыграл «Леванте» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Мартинес – 36'     1:1 Тольян – 68'     2:1 Тенаглия – 90+2'    
Календарь Ла Лиги-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги-2025/2026
