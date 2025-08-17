Вратарь «Зенита» Адамов высказался о двойном касании Барко при пенальти в 5-м туре РПЛ

Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал эпизод с двойным касанием полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в момент исполнения пенальти в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Фото: кадр из трансляции

— Если честно, в моменте двойного касания не увидел. Я думал, может, потом какой-то фол, хотя бы что-то… Посмотрели. Ребята сразу начали говорить, что было двойное касание, но я не обратил внимания.

— Но при этом двойное спасение с близкого расстояния…

— Ну двойное, да. Лучше бы они не забили с третьего или четвертого удара, чем судьи отменили просто удар. Знаете, хорошо, что так все сложилось, — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».