Вратарь «Зенита» Адамов высказался о двойном касании Барко при пенальти в 5-м туре РПЛ

Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал эпизод с двойным касанием полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в момент исполнения пенальти в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

Фото: кадр из трансляции

— Если честно, в моменте двойного касания не увидел. Я думал, может, потом какой-то фол, хотя бы что-то… Посмотрели. Ребята сразу начали говорить, что было двойное касание, но я не обратил внимания.

— Но при этом двойное спасение с близкого расстояния…
— Ну двойное, да. Лучше бы они не забили с третьего или четвертого удара, чем судьи отменили просто удар. Знаете, хорошо, что так все сложилось, — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

