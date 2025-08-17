Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Балтики» Оффор объяснил свой курьёзный промах в матче с «Локомотивом»

Форвард «Балтики» Оффор объяснил свой курьёзный промах в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нигерийский нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1), а также высказался о своём нереализованном моменте во втором тайме. Оффор вышел на замену во втором тайме при счётё 1:0 в пользу «Балтики». Спустя несколько минут нигериец промахнулся практически по пустым воротам Антона Митрюшкина, не попав в створ ударом с линии вратарской.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

— Главный вопрос после сегодняшней игры. Как в той ситуации получилось не забить?
— Я не знаю, бывает. Мяч был между ног, и я хотел быстро сыграть, но, к сожалению, промахнулся. Это не должно было произойти, но я буду стараться работать лучше.

— Как можно оценить игру команды в целом?
— Игра была хорошая, но мы играли против хорошего соперника. У нас был шанс, но мы его упустили. Такое бывает в футболе, если есть возможность, значит, надо её использовать. К сожалению, такие результаты.

— То, что отобрали очки у лидера, радости команде не принесло?
— Да, у нас есть очко, но всё равно не чувствуется радость, — сказал Оффор в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками располагается на первой строчке.

Материалы по теме
Тренер «Балтики» Талалаев прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android