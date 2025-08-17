Форвард «Балтики» Оффор объяснил свой курьёзный промах в матче с «Локомотивом»

Нигерийский нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1), а также высказался о своём нереализованном моменте во втором тайме. Оффор вышел на замену во втором тайме при счётё 1:0 в пользу «Балтики». Спустя несколько минут нигериец промахнулся практически по пустым воротам Антона Митрюшкина, не попав в створ ударом с линии вратарской.

— Главный вопрос после сегодняшней игры. Как в той ситуации получилось не забить?

— Я не знаю, бывает. Мяч был между ног, и я хотел быстро сыграть, но, к сожалению, промахнулся. Это не должно было произойти, но я буду стараться работать лучше.

— Как можно оценить игру команды в целом?

— Игра была хорошая, но мы играли против хорошего соперника. У нас был шанс, но мы его упустили. Такое бывает в футболе, если есть возможность, значит, надо её использовать. К сожалению, такие результаты.

— То, что отобрали очки у лидера, радости команде не принесло?

— Да, у нас есть очко, но всё равно не чувствуется радость, — сказал Оффор в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками располагается на первой строчке.