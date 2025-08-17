Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В игре «Спартак» — «Зенит» произошло редчайшее событие. Ранее такого никогда не было в РПЛ

В игре «Спартак» — «Зенит» произошло редчайшее событие. Ранее такого никогда не было в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:2. В данной встрече произошло редчайшее событие, которое ранее не происходило ни в одном матче чемпионатов России. Об этом сообщает статистический портал ЦИФРОСКОП.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

По информации источника, матч «Спартак» — «Зенит» стал первым в истории чемпионатов России, в котором обе команды выходили вперёд, сравнивали счёт и не реализовали пенальти.

Отметим, в чемпионатах СССР подобное событие в матче происходило лишь раз. Встреча состоялась 22 июля 1939 года, где московское «Торпедо» сыграло вничью со «Стахановцем» (2:2). Игра прошла по идентичному сценарию: гости открыли счет и установили окончательный результат. Разница лишь в том, что торпедовцы не забили 2 пенальти.

Материалы по теме
Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео
Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android