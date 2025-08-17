В игре «Спартак» — «Зенит» произошло редчайшее событие. Ранее такого никогда не было в РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:2. В данной встрече произошло редчайшее событие, которое ранее не происходило ни в одном матче чемпионатов России. Об этом сообщает статистический портал ЦИФРОСКОП.
По информации источника, матч «Спартак» — «Зенит» стал первым в истории чемпионатов России, в котором обе команды выходили вперёд, сравнивали счёт и не реализовали пенальти.
Отметим, в чемпионатах СССР подобное событие в матче происходило лишь раз. Встреча состоялась 22 июля 1939 года, где московское «Торпедо» сыграло вничью со «Стахановцем» (2:2). Игра прошла по идентичному сценарию: гости открыли счет и установили окончательный результат. Разница лишь в том, что торпедовцы не забили 2 пенальти.
