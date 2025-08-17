Семак назвал виновного в первом пропущенном голе «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о первом пропущенном мяче своей команды в матче пятого тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Первый гол в составе столичного клуба на 18-й минуте забил Маркиньос.

«Первый мяч — это ошибка Мантуана, который все-таки игрок более атакующего плана. Тем не менее, он давно уже играет, но такие моменты иногда случаются, к сожалению большому для нас. В целом, конечно, мы ждём, пока наберёт форму после травмы Луис Энрике, адаптируется Жерсон. Игроки важные и ключевые. С одной стороны, мы хотим, чтобы они через игры набирали, но на сегодняшний день, конечно, их кондиции не оптимальны», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.