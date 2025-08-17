Скидки
Черчесов назвал факторы, в которых «Ахмату» нужно прибавлять после победы над «Крыльями»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре своей команды после победы в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу грозненцев.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5'     2:0 Конате – 51'     3:0 Касинтура – 79'     3:1 Игнатенко – 85'    

«Мне понравился результат, самоотдача игроков. В плане игры хотелось бы нам быть чуть‑чуть креативней. Было много потерь. Желание и старание есть, но, как я сказал, мы практически не тренируемся, а только восстанавливаем ребят. Вот сейчас у нас 4-5 дней будет, можем что‑то потренировать. А так, восстановление, теория, только фишки двигаем. Они молодцы, отработали сегодня, хорошая команда, набрали ход. Поэтому они с уверенностью приехали. Ребята своё доказали, что они хотели выиграть сегодня», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Черчесов возглавил «Ахмат» после того, как грозненцы потерпели три поражения в трёх стартовых матчах РПЛ. С тех пор под руководством нового наставника клуб из Грозного набрал шесть очков из шести возможных в чемпионате страны.

Магия Черчесова снова сработала. «Ахмат» нанёс «Крыльям» первое поражение в РПЛ
Магия Черчесова снова сработала. «Ахмат» нанёс «Крыльям» первое поражение в РПЛ

