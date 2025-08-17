«Себе на проезд оставь». Соболев – в ответ на язвительный комментарий болельщика
Российский нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил болельщику, который оставил язвительный комментарий на его пост в одной из социальной сети после матча пятого тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
После матча Соболев опубликовал пост c текстом «Крики. Вот эти ваши». В ответ один из болельщиков написал «Денег дать?», на что форвард ответил: «Себе на проезд оставь».
В матче со «Спартаком» Соболев стал автором одного забитого мяча.
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке. В следующем туре «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо».
