«Себе на проезд оставь». Соболев – в ответ на язвительный комментарий болельщика

Российский нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил болельщику, который оставил язвительный комментарий на его пост в одной из социальной сети после матча пятого тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

После матча Соболев опубликовал пост c текстом «Крики. Вот эти ваши». В ответ один из болельщиков написал «Денег дать?», на что форвард ответил: «Себе на проезд оставь».

В матче со «Спартаком» Соболев стал автором одного забитого мяча.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке. В следующем туре «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо».