Станкович: «Спартак» заслужил победу в матче с «Зенитом», но мы выбрали самый сложный путь

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2). Напоним, после матча Станкович не пришёл на послематчевую пресс-конференцию.

«Я был спокойным не только в этом матче, но и в предыдущем, и до этого. Так как, я уже говорил, что не хочу понапрасну тратить энергию на те моменты, которые мы не в силах поменять. Сегодня я наслаждался матчем, игрой ребят. Они заслуживали победы, но мы выбрали самый сложный путь и идём по нему, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке. В следующем туре «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». «Спартак», в свою очередь, сыграет с «Рубином».