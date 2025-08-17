Скидки
Станкович: «Спартак» заслужил победу в матче с «Зенитом», но мы выбрали самый сложный путь

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2). Напоним, после матча Станкович не пришёл на послематчевую пресс-конференцию.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Я был спокойным не только в этом матче, но и в предыдущем, и до этого. Так как, я уже говорил, что не хочу понапрасну тратить энергию на те моменты, которые мы не в силах поменять. Сегодня я наслаждался матчем, игрой ребят. Они заслуживали победы, но мы выбрали самый сложный путь и идём по нему, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке. В следующем туре «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». «Спартак», в свою очередь, сыграет с «Рубином».

