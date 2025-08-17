Гарри Кейн высказался о победе «Баварии» в матче за Суперкубок Германии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу в матче за Суперкубок Германии со «Штутгартом» (2:1). В этой встрече Кейн забил один гол.

«Мы именно так и хотели начать сезон – с хорошим настроем и победы в финале. Лето получилось коротким, но мы хорошо поработали. Сегодняшняя игра мне понравилась. Конечно, хотелось бы забить ещё один-два гола, но мы хорошо двигали мяч и отрабатывали в обороне всей командой», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

«Бавария» впервые за три года стала обладателем этого трофея. В сезоне-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Германии.

В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги «Бавария» дома встретится с «Лейпцигом» 22 августа.