Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн высказался о победе «Баварии» в матче за Суперкубок Германии

Гарри Кейн высказался о победе «Баварии» в матче за Суперкубок Германии
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу в матче за Суперкубок Германии со «Штутгартом» (2:1). В этой встрече Кейн забил один гол.

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18'     0:2 Диас – 77'     1:2 Левелинг – 90+3'    

«Мы именно так и хотели начать сезон – с хорошим настроем и победы в финале. Лето получилось коротким, но мы хорошо поработали. Сегодняшняя игра мне понравилась. Конечно, хотелось бы забить ещё один-два гола, но мы хорошо двигали мяч и отрабатывали в обороне всей командой», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

«Бавария» впервые за три года стала обладателем этого трофея. В сезоне-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Германии.

В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги «Бавария» дома встретится с «Лейпцигом» 22 августа.

Материалы по теме
«Бавария» выгрызла первый трофей сезона в Германии! А Диас посвятил дебютный гол Жоте
«Бавария» выгрызла первый трофей сезона в Германии! А Диас посвятил дебютный гол Жоте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android