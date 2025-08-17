Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка разозлился на игроков своей команды в раздевалке во время матча с «Галатасараем»

Личка разозлился на игроков своей команды в раздевалке во время матча с «Галатасараем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Марцел Личка был зол на игроков своей команды во время первого матча во главе стамбульского клуба. Подопечные чешского специалиста разгромно уступили «Галатасараю» в гостевом дерби со счётом 0:3.

Турция — Суперлига . 2-й тур
15 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 0
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
1:0 Йылмаз – 10'     2:0 Kurucuk – 74'     3:0 Икарди – 87'    
Удаления: нет / Tresor Doh – 23'

«Мы знали, что нам придётся терпеть. Первые 10-12 минут начали хорошо, но нам нужно привыкнуть к ритму Суперлиги. Мариус Тресор (ивуарийский полузащитник «Фатих Карагюмрюк». — Прим. «Чемпионата») ошибся при первом голе. В Суперлиге нужно действовать быстрее. Против команды вроде «Галатасарая» нужно быть быстрее и думать оперативнее. Затем мы остались вдесятером. Я просил игроков играть короткими передачами, но они отдавали длинные и чаще теряли мяч. В раздевалке я был зол на них и объяснил ситуацию. Во втором тайме счёт мог стать 1:1, но мы не реализовали момент. В таких матчах, оставаясь вдесятером, вполне нормально пропустить второй и третий голы», — приводит слова Лички издание beIN Sports.

Ранее Личка возглавлял московское «Динамо». До назначения в стан бело-голубых Личка занимал должность главного тренера «Оренбурга».

Материалы по теме
Карпин рассказал, в какой момент начал уставать от футбола

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android