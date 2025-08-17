Личка разозлился на игроков своей команды в раздевалке во время матча с «Галатасараем»

Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Марцел Личка был зол на игроков своей команды во время первого матча во главе стамбульского клуба. Подопечные чешского специалиста разгромно уступили «Галатасараю» в гостевом дерби со счётом 0:3.

«Мы знали, что нам придётся терпеть. Первые 10-12 минут начали хорошо, но нам нужно привыкнуть к ритму Суперлиги. Мариус Тресор (ивуарийский полузащитник «Фатих Карагюмрюк». — Прим. «Чемпионата») ошибся при первом голе. В Суперлиге нужно действовать быстрее. Против команды вроде «Галатасарая» нужно быть быстрее и думать оперативнее. Затем мы остались вдесятером. Я просил игроков играть короткими передачами, но они отдавали длинные и чаще теряли мяч. В раздевалке я был зол на них и объяснил ситуацию. Во втором тайме счёт мог стать 1:1, но мы не реализовали момент. В таких матчах, оставаясь вдесятером, вполне нормально пропустить второй и третий голы», — приводит слова Лички издание beIN Sports.

Ранее Личка возглавлял московское «Динамо». До назначения в стан бело-голубых Личка занимал должность главного тренера «Оренбурга».

