Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спорный момент». Семак – о назначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»

«Спорный момент». Семак – о назначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о назначенном пенальти в ворота команды в матче пятого тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«По пенальти не могу точно сказать, но тоже такой очень спорный момент, безусловно. Оба игрока, у обоих ноги на весу, нет никакого акцентированного движения. Сложно сказать по пенальти сейчас», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На 86-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота «Зенита» за нарушение правил защитником Густаво Мантуаном на полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове. Однако Барко не смог воспользоваться шансом, при пробитии он дважды коснулся мяча.

Материалы по теме
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Эксклюзив
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android