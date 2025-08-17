«Спорный момент». Семак – о назначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о назначенном пенальти в ворота команды в матче пятого тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«По пенальти не могу точно сказать, но тоже такой очень спорный момент, безусловно. Оба игрока, у обоих ноги на весу, нет никакого акцентированного движения. Сложно сказать по пенальти сейчас», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
На 86-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота «Зенита» за нарушение правил защитником Густаво Мантуаном на полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове. Однако Барко не смог воспользоваться шансом, при пробитии он дважды коснулся мяча.
