У «Зенита» и «Спартака» худшая сумма очков для этих двух клубов после 5 туров в РПЛ

Московский «Спартак» сыграл результативную ничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:2. Таким образом, обе команды набрали по одному очку и а на двоих после пяти стартовых встреч сезона чемпионата России — лишь 11 очков.
Как сообщает Opta Sports, это худшая сумма очков для этих двух клубов после пяти туров (без учета сезонов, когда «Зенит» не играл в высшей лиге). Ранее худшим был сезон-2008, когда после пяти матчей «Зенит» и «Спартак» в сумме набрали 12 очков. Отмечается, что в среднем сине-бело-голубые с красно-белыми набирают 20 очков на двоих за данный отрезок сезона.
На данный момент подопечные Сергея Семака идут в чемпионате России на девятом месте с шестью очками. У команды Деяна Станковича 12-я строчка в турнирной таблице и лишь пять набранных очков.
