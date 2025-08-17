Скидки
У «Зенита» и «Спартака» худшая сумма очков для этих двух клубов после 5 туров в РПЛ

Московский «Спартак» сыграл результативную ничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:2. Таким образом, обе команды набрали по одному очку и а на двоих после пяти стартовых встреч сезона чемпионата России — лишь 11 очков.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

Как сообщает Opta Sports, это худшая сумма очков для этих двух клубов после пяти туров (без учета сезонов, когда «Зенит» не играл в высшей лиге). Ранее худшим был сезон-2008, когда после пяти матчей «Зенит» и «Спартак» в сумме набрали 12 очков. Отмечается, что в среднем сине-бело-голубые с красно-белыми набирают 20 очков на двоих за данный отрезок сезона.

На данный момент подопечные Сергея Семака идут в чемпионате России на девятом месте с шестью очками. У команды Деяна Станковича 12-я строчка в турнирной таблице и лишь пять набранных очков.

Как появился «Спартак»:

