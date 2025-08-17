Форвард «Локомотива» Комличенко: ждал, что Баринов попадёт в ворота, а не в меня

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о ничьей в матче пятого тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).

«Должны были забивать ещё в первом тайме и во втором были моменты. Не реализовали, поэтому только одно очко сегодня заработали. Конечно, серия без голов у меня давила. Для нападающего в первую очередь важна результативность. Хорошо, что сегодня забил, но хотели выиграть. Штрафной Баринова? Ждал, что он в ворота попадёт а не в меня», — сказал Комличенко в интервью после матча.

В моменте с голом «Локомотив» заработал штрафной, к мячу подошёл Баринов и ударил в сторону ворот, где ногу подставил Комличенко. Мяч изменил направление и залетел в ворота.

Комличенко отметился первым забитым мячом в составе московского «Локомотива». Этот гол стал первым для форварда в седьмом матче за железнодорожников в РПЛ и Фонбет Кубке России.