«У меня нет ответа на этот вопрос». Станкович – об игре «Спартака» в большинстве

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре команды в большинстве после матча с «Зенитом» (2:2) в пятом туре чемпионата России. «Спартак» пропустил гол в большинстве в матче с «Зенитом».

— Вам понравилось, как ваша команда действовала в большинстве?

— Эти первые пять минут, конечно же, нет. Потом мы пропустили гол и после этого снова начали играть так, как должны были. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с таким пятиминутным затмением. Не знаю, сейчас у меня нет ответа на этот вопрос, но естественно, мы старались, говорили, анализировали эту ситуацию. Сегодня, к сожалению, мы только, пропустив гол, снова начали играть так, как нужно, когда счет был 2:2. Естественно, мы обязательно продолжим работу над этим компонентом, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке. В следующем туре «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». «Спартак», в свою очередь, сыграет с «Рубином».