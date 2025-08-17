Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У меня нет ответа на этот вопрос». Станкович – об игре «Спартака» в большинстве

«У меня нет ответа на этот вопрос». Станкович – об игре «Спартака» в большинстве
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре команды в большинстве после матча с «Зенитом» (2:2) в пятом туре чемпионата России. «Спартак» пропустил гол в большинстве в матче с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

— Вам понравилось, как ваша команда действовала в большинстве?
— Эти первые пять минут, конечно же, нет. Потом мы пропустили гол и после этого снова начали играть так, как должны были. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с таким пятиминутным затмением. Не знаю, сейчас у меня нет ответа на этот вопрос, но естественно, мы старались, говорили, анализировали эту ситуацию. Сегодня, к сожалению, мы только, пропустив гол, снова начали играть так, как нужно, когда счет был 2:2. Естественно, мы обязательно продолжим работу над этим компонентом, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке. В следующем туре «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». «Спартак», в свою очередь, сыграет с «Рубином».

Материалы по теме
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Эксклюзив
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android